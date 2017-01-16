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Экономика

Дональд Трамп пригрозил 35-процентной пошлиной на ввоз автомобилей

В интервью немецкой газете Bild Дональд Трамп заявил о возможности введения 35-процентной таможенной пошлины на импорт автомобилей в США. В интервью  Трамп раскритиковал немецких автопроизводителей за их нежелание производить больше автомобилей в США, пишет Коммерсант.

«Вы можете производить автомобили для США, но за каждый автомобиль, ввозимый в США, вам придется заплатить 35-процентный налог. Я хочу сказать BMW, что если вы строите завод в Мексике и собираетесь продавать машины в США без 35-процентного налога, то вы можете забыть об этом»,— заявил Трамп. BMW собирается инвестировать $1 млрд в новый завод в Мексике, производство на нем должно начаться в 2019 году. После заявления  Трампа генеральный директор BMW Петер Шварценбауэр заявил, что планы компании остаются неизменными.

После публикации интервью с Дональдом Трампом акции BMW упали на 2,3%, Volkswagen и Daimler — на 2%.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп подчеркивал важность возвращения рабочих мест американских производителей в США. Избранный президент отмечал, что причиной переноса мощностей компаний становится снижение налогового бремени и издержек. Трамп обвинял такие фирмы в лишении граждан США рабочих мест, обещая в случае избрания принять меры, включая введение пошлин.

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