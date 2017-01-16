Суд запретил распространять в сети утекшую серию «Шерлока»

21:39, 16 января 2017, ПАИ

Мосгорсуд временно ограничил доступ к пиратской копии сериала «Шерлок», которая утекла в сеть до премьеры третьего эпизода четвертого сезона, запланированной на Первом канале в ночь на 16 января. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«В понедельник в суд поступило заявление Первого канала об ограничении доступа к пиратским копиям четвертого сезона сериала. В этот же день оно было рассмотрено и судья вынес решение о принятии обеспечительных мер», — отметил представитель суда.

С этого момента у канала есть 15 дней на подготовку иска о полной блокировке пиратского контента.

Эпизод под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке Первого канала нелегально появился в интернете в субботу, 14 января. На британском телевидении он был показан в 21:00 по местному времени воскресенья, когда в Москве была полночь. На российском ТВ премьера стартовала на минуту позже, с 00:01.

Первый канал и BBC Worldwide (занимается продажами контента корпорации за рубеж) расследуют произошедшее. Представитель канала заявил, что причиной могла быть хакерская атака. В BBC Wordwide в свою очередь сообщили, что немало удивлены случившимся.

Западные аналитики увидели в произошедшем сознательные действия российской стороны, направленные на причинение вреда компании «Би-би-си».

Новый сезон «Шерлока» появился на экранах 1 января 2017 года. Главные роли в сериале играют Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж», «Гамлет», «Черная месса») и Мартин Фриман («Хоббит: Пустошь Смауга», «Автостопом по галактике»).

«Шерлок» выходит на BBC One с июля 2010 года. В России его показывает Первый канал. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон.