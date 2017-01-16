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Общество

В Петербурге женщина на Lexus заблокировала проезд спешившим на вызов пожарным

В Петербурге водитель заблокировала проезд пожарным машинам, спешащим на вызов. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел у дома 50/2 по улице Оптиков.

«Девица на Lexus не дает проехать МЧС и скорой со словами: „Это не мой дом, мне пофиг“!» — сообщили свидетели происшествия.

В итоге сотрудникам экстренных служб пришлось добираться в объезд. Возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатке из-за того, что иномарка не пропустила машину скорой помощи, скончался 21-летний молодой человек.

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