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Общество

В Москве появилось пособие для мигрантов в виде комиксов

Московские власти выпустили пособие «О правилах поведения мигранта в городе Москве» в виде комиксов, сообщает ТАСС.

Как рассказали в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы, издание выполнено в стиле русских народных сказок с яркими картинками и текстовыми сообщениями под ними.

Методичка рассчитана на иностранцев планирующих работать в столице.

Она призвана помочь в вопросах постановки на миграционный и регистрационный учет, процедуры получения патента на трудовую деятельность и так далее. Также в ней содержатся телефоны различных спецслужб и организаций.

Тираж комикса составляет около 50 тыс. экземпляров, которые власти рассчитывают раздать до конца января в аэропортах, железнодорожных вокзалах, посольствах, муниципальных органах власти и на рынках Москвы и ближнего Подмосковья.

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