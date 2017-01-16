В Москве появилось пособие для мигрантов в виде комиксов

22:04, 16 января 2017, ПАИ

Московские власти выпустили пособие «О правилах поведения мигранта в городе Москве» в виде комиксов, сообщает ТАСС.

Как рассказали в департаменте национальной политики и межрегиональных связей Москвы, издание выполнено в стиле русских народных сказок с яркими картинками и текстовыми сообщениями под ними.

Методичка рассчитана на иностранцев планирующих работать в столице.

Она призвана помочь в вопросах постановки на миграционный и регистрационный учет, процедуры получения патента на трудовую деятельность и так далее. Также в ней содержатся телефоны различных спецслужб и организаций.

Тираж комикса составляет около 50 тыс. экземпляров, которые власти рассчитывают раздать до конца января в аэропортах, железнодорожных вокзалах, посольствах, муниципальных органах власти и на рынках Москвы и ближнего Подмосковья.