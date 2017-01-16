Главу Минздрава Украины заинтересовали беспилотники из грибов

22:14, 16 января 2017, ПАИ

Одноразовые беспилотники из бумаги или грибов могли бы помочь бойцам украинской армии в зоне так называемой Антитеррористической операции (АТО). Так министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун прокомментировала в Facebook информацию о разработке американскими военными нового вида дронов.

«Фантастический исследовательский проект! И это без преувеличения. Одноразовый летательный аппарат, который будет доставлять в труднодоступные места вакцины или любые другие предметы медицинского назначения. Более того, исследователи работают над дроном, состоящим из материала, который полностью исчезает после использования», — написала Супрун.

Министр выразила мнение, что в случае применения подобных изобретений на Украине удастся спасти жизни многих украинских военных.

В заметке, которую прокомментировала Супрун, шла речь об одноразовых беспилотниках, разрабатываемых компанией Otherlab при финансовой поддержке Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Данные дроны предполагается создавать из биоразлагаемого материала на основе бумаги и грибов и применять для доставки медицинских препаратов в отдаленные районы.

Пост главы Минздрава, как отмечает «РИА Новости Украина», вызвал неоднозначную реакцию пользователей сетей. Многие в комментариях под постом раскритиковали Супрун. Сама она позднее отредактировала сообщение, отметив, что это лишь «интересная идея».

Американка украинского происхождения Ульяна Супрун была назначена министром здравоохранения Украины в июле 2016 года. Супрун участвовала в Евромайдане в качестве организатора медицинской службы, с 2014 года была директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев.