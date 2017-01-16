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Общество

Минэкономразвития намерено упростить процедуру банкротства граждан

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, предлагающий ускорить и сделать более дешевой процедуру банкротства для граждан, которые смогут объявлять себя неплатежеспособными без участия арбитражного управляющего. Об этом пишет газета «Известия».

Как рассказал изданию федеральный чиновник, знакомый с ходом подготовки законопроекта, документ позволит существенно сократить издержки. Факт подготовки этой инициативы подтвердили в МЭР, а Минфин уже заявил о готовности поддержать ее. В то же время юристы отнеслись неодобрительно, так как нововведение грозит лишить их клиентов.

Нынешнее законодательство предполагает, что по долгам можно не платить, имея задолженность более полумиллиона и срок просрочки по кредиту в три месяца. При этом сам процесс признания банкротства проходит при участии юридических посредников и обходится недешево.

«Процедура стоит в районе 150 тыс. рублей. Понятно, что это очень дорого. Поэтому Минэкономразвития предусмотрело, что в ряде случаев человек сможет не нанимать арбитражного управляющего и получит возможность банкротиться за свой счет», — рассказал федеральный чиновник. Он также отметил, что МЭР рассматривает и другие инициативы по удешевлению банкротства, но не привел примеров.

В МЭР подтвердили подготовку законопроекта и отметили, что в нынешнем виде банкротство ставит в еще более тяжелое положение должников, у которых и так нет средств.

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