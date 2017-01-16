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Общество

Совет по правам человека предлагает сажать чиновников за отказ в жилье детям-сиротам

В феврале пройдет рабочее совещание Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минобразования, Минэкономразвития и столичных чиновников, которые обсудят инициативу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по введению наказания для чиновников вплоть до мэров городов за отказ детям-сиротам в жилье, которое положено им по закону. Об этом пишет газета «Известия».

Член СПЧ Евгений Бобров заявил, что Совет предложит правоохранительным органам привлекать чиновников и сажать под административный арест в связи с отказом в предоставлении жилья.

Несмотря на то, что суды, как правило, занимают сторону сирот, это не оказывает должного влияния на проблему из-за нерасторопности чиновников в исполнении постановлений.

«И за нарушения закона, и за неисполнение решений судов законодательство вполне позволяет сажать чиновников под административный арест, — пояснил Евгений Бобров. — Я считаю, что иногда есть основания привлекать их и к уголовной ответственности — порой в их действиях можно найти состав преступления».

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