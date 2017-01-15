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За сутки в Псковской области произошли 11 краж

16 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 24 преступления, в том числе 11 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 44 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 11 - по городу Пскову.

На территории Псковской области вчера было зарегистрировано одно ДТП, в результате которого пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 326 нарушений Правил дорожного движения. 

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