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Общество

День детских изобретений отмечается в мире 17 января

17 января в мире отмечается День детских изобретений, пишет сalend.ru.

Датой Дня был выбран день рождения одного из выдающихся американцев — государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin, 1706-1790). Свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — Бен Франклин изобрел в возрасте 12 лет.

В дальнейшем он продолжил научные исследования и, проведя множество экспериментов, внес неоценимый вклад в мировую науку. Некоторые умозаключения ученого на много десятков лет опередили эпоху. Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привел доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а в 1784 году изобрел бифокальные очки. И это только небольшая часть изобретательского наследия ученого.

Юный соотечественник Франклина - 13-летний Бенни Бенсон в 1926 году отправил свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Синий цвет, символизирующий небо и официальный цветок штата - незабудку, изображение созвездия Большой Медведицы и Полярной звезды привели мальчика к победе.

В 1930 году, наблюдая за соревнованиями воздушных гимнастов, некий Джордж Ниссен обратил внимание на то, как гимнасты в конце своего выступления прыгают на страховочную сетку. На этом выступление акробатов обычно заканчивалось, но 16-летний подросток задумался и решил смастерить «подпрыгивающую установку», на которой можно бы было подпрыгивать и выполнять различные трюки в воздухе.

Перчатки без пальцев, бумажный пакет с квадратным дном, калькулятор и многое другое — все это принесли в жизнь умы юных изобретателей. Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.

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