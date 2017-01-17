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Общество

В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5%

2016 году отпуск электроэнергии из сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» увеличился на 81,8 млн кВтч или на 4,76 % по сравнению с 2015 годом, составив 1 801,3 млн кВтч (в 2015 году – 1 719,5 млн кВтч). Об этом Псковкому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы энергокомпании

По данным Управления реализации услуг «Псковэнерго», увеличение объема потребления электроэнергии за отчетный период наблюдалось по всем уровням напряжения и категориям потребителей, кроме промышленных предприятий с присоединенной мощностью до 670 кВт.

Снижение потерь электроэнергии в сетях при передаче электроэнергии в относительном выражении составило 0,19%. В рамках работы по снижению потерь электроэнергии энергетики осуществляли проверки и рейды по пресечению неучтённого потребления электроэнергии. Безучетное и бездоговорное потребление энергии является одним из факторов риска нарушения электроснабжения, так как при самовольном подключении снижается напряжение в сети и ухудшается качество электроэнергии по всем параметрам, отметили в пресс-службе «Псковэнерго».

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