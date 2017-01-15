Опочанин подозревается в фиктивной постановке на учет граждан Украины

09:14, 17 января 2017, ПАИ

Житель Опочецкого района подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что 8 ноября 2016 года подозреваемый по просьбе своих знакомых осуществил постановку на учет трех граждан Украины с указанием их места пребывания на территории России - адреса своей квартиры, не имея намерения предоставлять им жилое помещение для проживания.

Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.