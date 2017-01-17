На трассе Р-23 в Стругокрасненском районе сегодня проводится ремонт, затрудняющий движение транспорта

09:31, 17 января 2017, ПАИ

Сегодня, 17 января, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводят ремонтные работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Движение в оба направления затруднено на участках с 192-го по 198-й километр, с 243-го по 247-й километр (деревни Цапелька и Сверетово Стругокрасненского района), с 251-го по 255-й километр (деревни Ротный Двор и Мараморочка Стругокрасненского района). Участки откроют для проезда в 17:00.

Также продолжается ремонт двух мостов – через реки Плиссу и Синюю. До 15 ноября организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования.