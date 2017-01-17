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Общество

Глава Пскова поздравил великолучан с Днем освобождения города

Сегодня, 17 января, в Великих Луках отмечают День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Глава Пскова Иван Цецерский поздравил великолучан с праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. «Подвиг наших земляков и соотечественников, отвоевавших в боях свободу и независимость нашей Родины - поистине бессмертен. Он неподвластен времени, как безгранична и наша благодарность тем, кто совершил его, проявив подлинный патриотизм, беспримерное мужество и несокрушимость духа», - отметил руководитель областного центра.

Отдельные слова благодарности Иван Цецерский адресовал великолучанам, которые отстраивали город после войны. «Благодаря победам, большим и малым, в Великой Отечественной войне мы понимаем, что главное - это видеть свой город и Родину свободной, хранить семью, любить родных и близких», - подчеркнул глава Пскова и пожелал, чтобы имена и подвиги земляков «были символом несгибаемой воли людей земли псковской».

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