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Общество

Министр труда пообещал россиянам рост зарплат

В этом году россиян ждет рост зарплат, заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. Об этом пишет «Российская газета».

Максим Топилин уточнил, что, по оценкам его ведомства, будет увеличиваться не только номинальная, но и реальная заработная плата. «По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению. Сыграет в этом роль и реализация указов президента об увеличении заработной платы в бюджетном секторе», - сказал он.

При этом министр отметил, что нет цели — повысить оплату труда за счет сокращения кадров. «В 2012 году наряду с увеличением заработной платы была поставлена ключевая задача - повысить качество услуг, предоставляемых населению государственными учреждениями. Для ее решения внедряются новые квалификационные требования к работникам, а также технологии работы, вносятся изменения в функции персонала», - сообщил Максим Топилин.

Также, по его словам, сейчас заканчивается подготовка плана по развитию экономики на 2017 год. В январе он будет обсуждаться в Правительстве РФ. «Мы ставим вопрос о выделении средств на программы поддержки занятости регионам, где есть крупные градообразующие предприятия, испытывающие трудности», - заявил глава министерства.

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