Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники

09:27, 17 января 2017, ПАИ

Псков вошёл в ТОП-15 направлений, наиболее популярных у иностранных туристов для посещения на Новый год. Соответствующий рейтинг был составлен сервисом RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания в дни новогодних праздников.

Лидером списка стала Москва, на втором месте расположился Санкт-Петербург, замкнул тройку лидеров Владивосток.

Также в числе пятнадцати самых популярных у иностранцев городов также оказались Казань, Иркутск, Петрозаводск, Екатеринбург, Хабаровск, Ярославль, Краснодар, Тула, Тюмень, Выборг и Комсомольск-на-Амуре.

В первую пятерку курортных городов, наиболее востребованных у иностранных туристов в новогодние праздники, вошли Сочи, Геленджик, Ялта, Пятигорск и Кисловодск.

Отметим, что по данным агентства ТурСтат, число иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.