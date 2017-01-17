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Культура

Псковский музей-заповедник станет участником всемирной акции #МузейноеСелфи

Псковский музей-заповедник присоединится к традиционной акции #МузейноеСелфи, которая пройдет 20 января в разных странах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Цель акции #МезейноеСелфи - это популяризация музеев во всем мире. Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо 20 января посетить объект Псковского музея-заповедника, сделать селфи на фоне музейных экспонатов и в этот же день поделиться снимками в альбоме #MuseumSelfie официальной группы учреждения культуры в социальной сети «ВКонтакте».

При размещении фото обязательно указывать хештеги: #псковскиймузей, #MuseumSelfie, #МузейноеСелфи. Автор фотографии, которая наберет наибольшее количество «лайков», получит специальный приз от музея-заповедника - два бесплатных билета на выставку «XPLACE 60 минут будущего».

При фотографировании нужно не забыть отключить вспышку.

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