Украина изменит «угрожающие суверенитету» названия морских портов

10:12, 17 января 2017, ПАИ

На Украине решили изменить названия морских портов, которые «угрожают независимости, суверенитету и территориальной целостности государства». Такое поручение украинским чиновникам дал министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Надеюсь, что руководство «Укрзализныци», морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Причем даже если не хочешь - придется», - приводит ТАСС заявление Омеляна.

Новые названия должны получить порты «Ильичевский» и «Южный» в Одесской области, а также «Октябрьский» порт в Николаевской области. Переименование планируется провести до 29 апреля.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предполагает, в том числе, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. В стране уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.