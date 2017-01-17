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Овощи из Белоруссии попытались ввезти в Псковскую область по недействительному документу

В контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский район) запрещен ввоз из Белоруссии сборной партии свежих овощей (лук, свёкла, картофель) общим весом 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило предоставление недействительного фитосанитарного сертификата - срок действия документа закончился прежде, чем он был выдан.

Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.

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