Овощи из Белоруссии попытались ввезти в Псковскую область по недействительному документу

10:43, 17 января 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Лобок (Невельский район) запрещен ввоз из Белоруссии сборной партии свежих овощей (лук, свёкла, картофель) общим весом 20 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило предоставление недействительного фитосанитарного сертификата - срок действия документа закончился прежде, чем он был выдан.

Партия подкарантинной продукции возвращена в Белоруссию.