В Великих Луках сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя «Ниссана»

10:34, 17 января 2017, ПАИ

В Великих Луках сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

На улице Энгельса был остановлен автомобиль «Ниссан», за рулем которого оказался безработный, ранее судимый 27-летний гражданин. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.