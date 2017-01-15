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В Великих Луках сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя «Ниссана»

В Великих Луках сотрудники ГИБДД остановили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

На улице Энгельса был остановлен автомобиль «Ниссан», за рулем которого оказался безработный, ранее судимый 27-летний гражданин. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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