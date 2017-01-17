0
11:44
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
21:06
Правительство признало сидр сельхозпродуктом
19:40
В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров
21:37
В УФАС пожалоавались на конкурс «Псковпассажиравтотранса» по внедрению системы платежей в общественном транспорте
16:26
Суд признал незаконным установление минимальной цены покупки в псковских магазинах «Светофор»
15:49
Гостиница «Остров-парк» отказалась заселять пару геев из Евросоюза
09:12
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
Еще новости
Экономика

Советник Трампа: Русские готовы есть снег, чтобы выжить

Назначенный на прошлой неделе советником избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи уверен, что санкции против России были неэффективны, пишет ТАСС.

«Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента. Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ -  да, конечно. Иначе бы их не использовали», - сказал Скарамуччи.

При этом он считает, что антироссийские санкции США и ответные действия Москвы были не самым лучшим решением. Советник Трампа уверен, что России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу.

«Скорее всего, у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не можем ли мы прийти к лучшему соглашению», -  подчеркнул Энтони Скарамуччи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
17 января 2017
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен 4
Правительство признало сидр сельхозпродуктом
16 января 2017
Правительство признало сидр сельхозпродуктом 2
В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров
16 января 2017
В Белоруссии запланировали выпуск колбасы из бобров 3
В УФАС пожалоавались на конкурс «Псковпассажиравтотранса» по внедрению системы платежей в общественном транспорте
13 января 2017
В УФАС пожалоавались на конкурс «Псковпассажиравтотранса» по внедрению системы платежей в общественном транспорте 11
Суд признал незаконным установление минимальной цены покупки в псковских магазинах «Светофор»
12 января 2017
Суд признал незаконным установление минимальной цены покупки в псковских магазинах «Светофор» 2
Гостиница «Остров-парк» отказалась заселять пару геев из Евросоюза
11 января 2017
Гостиница «Остров-парк» отказалась заселять пару геев из Евросоюза 16
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
11 января 2017
Продовольственная инфляция в России чуть замедлилась в декабре
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы
10 января 2017
Бывший партнёр Сороса посоветовал вкладывать в российские активы

Идет загрузка...