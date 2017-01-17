Советник Трампа: Русские готовы есть снег, чтобы выжить

10:53, 17 января 2017, ПАИ

Назначенный на прошлой неделе советником избранного президента США Дональда Трампа по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи уверен, что санкции против России были неэффективны, пишет ТАСС.

«Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера российских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции, скорее всего, сплотили вашу нацию вокруг президента. Но в долгосрочной перспективе могут ли санкции быть болезненными, эффективными для других наций? Ответ - да, конечно. Иначе бы их не использовали», - сказал Скарамуччи.

При этом он считает, что антироссийские санкции США и ответные действия Москвы были не самым лучшим решением. Советник Трампа уверен, что России и США следует сесть за стол переговоров, чтобы выработать альтернативу.

«Скорее всего, у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не можем ли мы прийти к лучшему соглашению», - подчеркнул Энтони Скарамуччи.