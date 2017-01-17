18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов

13:05, 17 января 2017, ПАИ

18 января Псковская гильдия риелторов и Российская гильдия риелторов организуют мастер-класс для специалистов рынка недвижимости «Секреты успешной работы в кризис». Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре недвижимости «Авентин – Псков», спикером мероприятия выступит член Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, вице-президент и член правления Российской гильдии риелторов, судья Санкт-Петербургского международного коммерческого арбитражного суда - арбитр Судебной палаты по спорам в сфере недвижимости и оценки, активный участник Клуба лидеров Центра гражданских инициатив Валерий Виноградов.

В программе мастер-класса - анализ ситуации на рынке недвижимости, прогноз аналитиков: что будет с рынком недвижимости в 2017-2020 годах; технологии и управленческие решения, позволяющие как компаниям, так и их сотрудникам добиваться сегодня успеха, уверенно смотреть в будущее; антикризисные рецепты выживания; новые подходы к формированию базы, установке отношений с людьми вокруг, работы с клиентами-покупателями; инструменты повышения собственной эффективности.

Мероприятие пройдет 18 января с 13:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Ротная, 34, Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, 2 этаж (направо), конференц-зал.

Запись на мастер-класс по телефону: 8(8112) 29-02-84.