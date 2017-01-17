В музыкальной школе Пскова состоится концерт «Рождественский романс»

11:10, 17 января 2017, ПАИ

Сегодня, 17 января, в 19:00 в Пскове в музыкальной школе № 2 имени М. П. Мусоргского (улица Красноармейская, 21) состоится концерт «Рождественский романс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, музыкальные произведения исполнит директор школы, заслуженный работник культуры РФ Юрий Наконечный в сопровождении ансамбля «Элегия», основателем и художественным руководителем которого он является. Кроме того, будут сольные выступления под гитару.

В концерте запланированы два отделения, по 14 романсов в каждом. Псковичи услышат такие любимые и известные произведения, как «Утро туманное», «Утомленное солнце», «Лунная рапсодия», «Зеленоглазый ангел», «Забыли Вы», «Былое увлечение», «Эй, ямщик, гони-ка к яру» и другие.