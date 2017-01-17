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Общество

Воздушный шар псковского предпринимателя совершил вынужденную посадку в историческом центре Новгорода

16 января воздушный шар совершил вынужденную посадку в историческом центре Великого Новгорода, сообщает «Интерфакс».

Фото с vnnews.ru

Свидетелями инцидента стали сотни горожан и туристов. На глазах у них огромный воздушный шар стал снижаться над Ярославовым Дворищем и пошел на посадку. Для того, чтобы благополучно приземлиться в этой части города, застроенной храмами и другими памятниками истории, а также не зацепить кроны деревьев, воздухоплавателям пришлось проявить мастерство.

В итоге корзина аккуратно встала на землю примерно в полутора метрах от Ганзейскоко знака и в нескольких метрах от аркады Дворища. Среди людей, находившихся в корзине, пострадавших не было, пишет источник.

Организаторы полета пояснили очевидцам экстремального приземления, что их вынудило сесть в исторической части города почти полное безветрие. В случае продолжения полета у них мог закончиться газ, и воздухоплаватели были бы вынуждены садиться в городской черте в еще более плохих условиях.

Как уточнила местная интернет-газета «Ваши новости», воздушный шар принадлежит псковскому предпринимателю, который работает в Великом Новгороде. Пилот его также из Пскова.

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