В Псковском районе перевозимая без удерживающего устройства девочка пострадала в ДТП

11:18, 17 января 2017, ПАИ

16 января в Псковском районе на 298-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 наехал на стоящую на проезжей части машину ГАЗ, за рулем которой находился 43-летний мужчина. В итоге травмы получили 42-летняя пассажирка ВАЗа, она доставлена в больницу, и 7-летняя девочка, которой госпитализация не потребовалась.

Ребенка перевозили в автомобиле без использования детского удерживающего устройства.