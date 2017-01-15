0
13:17
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)
11:42
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
09:28
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
14:12
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
09:24
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом
15:48
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
13:42
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
Еще новости
Происшествия

В Псковском районе перевозимая без удерживающего устройства девочка пострадала в ДТП

16 января в Псковском районе на 298-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 наехал на стоящую на проезжей части машину ГАЗ, за рулем которой находился 43-летний мужчина. В итоге травмы получили 42-летняя пассажирка ВАЗа, она доставлена в больницу, и 7-летняя девочка, которой госпитализация не потребовалась.

Ребенка перевозили в автомобиле без использования детского удерживающего устройства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО)
15 января 2017
Дновские полицейские разыскивают попавших на видеозапись подозреваемых в воровстве (ВИДЕО) 1
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты
15 января 2017
В Стругокрасненском районе грабитель в маске похитил мешок денег из отделения почты 1
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
15 января 2017
В Пскове возле Детского парка автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
14 января 2017
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей 1
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом
13 января 2017
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом 1
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
12 января 2017
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего 2
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
12 января 2017
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
11 января 2017
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля 20

Идет загрузка...