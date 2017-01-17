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Общество

Более 7,5 тысяч человек входят в число добровольных пожарных в Псковской области

Для улучшения противопожарной защиты населения Псковской области в регионе созданы 143 подразделения добровольной пожарной охраны, на вооружении которых имеются 103 единицы техники. Численность добровольных пожарных Псковской области составляет 7 тысяч 650 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Все подразделения добровольной пожарной охраны (ДПО) включены в расписания выездов местных пожарно-спасательных гарнизонов.

«Благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров», - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС.

Стать членом добровольной пожарной охраны может каждый человек, достигший 18-летнего возраста: первоначально он будет заниматься профилактикой пожаров, а после учебы и сдачи нормативов - помогать профессиональным пожарным в борьбе с огнем.

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