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Общество

В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды

В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды (ОДН). Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Агапов напомнил, что в соответствии со статьей 79 ФЗ были внесены изменения в Жилищный кодекс и ряд отдельных законодательных актов - затраты на общедомовые нужды переходят в состав платы за общедомовое имущество.

И. о. руководителя комитета рассказал, что плата за ОДН начислялась и раньше, нормативы рассчитывала специализированная организация на основании данных муниципальных предприятий ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций, а сейчас определены четкие нормативы, которые позволяют начислять плату каждому собственнику, исходя из жилплощади.

«Норматив распространяется на общую площадь, начисляется на общедомовую площадь: лестничную площадку, чердаки, подвалы, в том числе колясочные места, места для консьержа. Норматив зависит от этажности, условий, инженерно-технического обеспечения. В него входят обслуживание многоквартирного дома, промывки системы, устранение аварийных ситуаций, работа оборудования на водоснабжении, освещение, затраты на промывку мусоропровода, работу домофонов и так далее», - пояснил Андрей Агапов.

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