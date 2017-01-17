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Общество

Управляющим компаниям Псковской области предстоит выявлять воров общедомовых ресурсов

Управляющим компаниям Псковской области предстоит выявлять воров общедомовых ресурсов. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Агапов также отметил, что норматив на общедомовые нужды включает минимальный, адекватный для определённого дома перечень необходимых услуг. Он уточнил, что счётчики общедомовых нужд нужны были для того, чтобы понять, больше или меньше норматива потребляет дом. В случае, если дом потреблял меньше, управляющая компания должна была сравнить показатели и по итогам года на собрании собственников показать объём, который они переплатили. Собственники могли выбрать фронт работ, на которые должна быть направлена переплаченная сумма.

Андрей Агапов подчеркнул, что теперь управляющие компании должны проводить работу по выявлению неплательщиков, устанавливать граждан, которые занимаются «воровством» ресурсов - в случае если показатели превысят норматив.

«До 1 июня все нормативы должны быть определены расчётным методом. Работа в регионе уже ведётся. Пока некоторые рассчитаны аналоговым методом, поэтому пока они невысоки», - уточнил Андрей Агапов и добавил, что нормативы привязаны к этажности, степени обеспеченности услугами. При этом, отметил он, вид топлива не учитывается, так как речь идёт о внутридомовых нуждах. 

По словам и. о. председателя госкомитета, в связи с введением новых нормативов «не должно быть увеличения фактической стоимости общедомовых нужд».

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