На 13 тысяч рублей обманули великолучанина, пытавшегося купить в интернете принтер

11:34, 17 января 2017, ПАИ

35-летний житель города Великие Луки отдал мошенникам 13 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, горожанин решил через один из сайтов в Интернете приобрести принтер. Связался по телефону с продавцом. Ему предложили перечислить деньги за товар.

Мужчина перевел с банковской карты на указанный счет более 13 тысяч рублей. Однако, заказанный аппарат так и не получил. Представители «фирмы» сразу после перечисления денег перестали выходить с ним на контакт. Исчезло с сайта и объявление о продаже принтера.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.