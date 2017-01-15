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На 13 тысяч рублей обманули великолучанина, пытавшегося купить в интернете принтер

35-летний житель города Великие Луки отдал мошенникам 13 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, горожанин решил через один из сайтов в Интернете приобрести принтер. Связался  по телефону с продавцом. Ему  предложили  перечислить  деньги  за товар.

Мужчина перевел с банковской карты на указанный счет более 13 тысяч рублей. Однако, заказанный аппарат  так и не получил. Представители «фирмы»  сразу после перечисления денег перестали выходить с ним на контакт. Исчезло с сайта и объявление о продаже принтера.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время   сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки  выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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