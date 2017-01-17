Наибольшее число курильщиков выявили среди автомехаников, наименьшее - среди бухгалтеров и врачей

14:17, 17 января 2017, ПАИ

Курильщики работают в 92% российских компаний. Такие данные приводит служба исследований компании HeadHunter. Больше всего утвердительных ответов насчёт курения дали сотрудники из Волгоградской области (98%), меньше всего – из Свердловской области (12%).

100% специалистов автомобильного бизнеса утверждают, что в их отделе есть люди, которые курят. Среди «лидеров» оказались также рабочий персонал и транспортная отрасль. Специалисты в сфере бухгалтерии и финансов дали больше остальных отрицательных ответов — 14% утверждают, что в их отделе/компании нет курильщиков. Чаще других отрицают наличие курильщиков представители медицинской сферы (13%).

В большей мере курящих коллег замечают работники отрасли телекоммуникаций (97%), автомобильного бизнеса (96%) и промышленного оборудования (96%). Меньше всего — представители сферы услуг для бизнеса (84%) и для населения (82%), работники образовательных учреждений (84%), предприятий металлургии и металлообработки (83%), а также области искусства и культуры (78%).

Ответы респондентов о количестве сотрудников в организации и числе курящих из них показали, что в 41% компаний доля курящих составляет от четверти до половины сотрудников, в 32% — менее четверти.

Наименьшая доля курильщиков также наблюдается среди IT-специалистов (43% представителей этой специальности считает, что доля курильщиков не превышает 25% от всех работников отдела), наибольшая — среди специалистов сферы туризма, гостиниц и ресторанов (20% — доля курильщиков составляет не менее трёх четвертей всех работников отдела).

Что касается отраслей, меньшая доля курильщиков (от 0% до 25%), согласно ответам респондентов, наблюдается в образовательных учреждениях – 55%, а также в энергетической отрасли (47%). Наибольшая доля курящих (больше трёх четвертей от всех работников компании) — в автомобильном бизнесе и в туризме.

56% респондентов утверждают, что доля курильщиков среди сотрудников офиса за последний год осталась без изменений. 22% уверены, что доля курящих коллег уменьшилась, и лишь 9% — что увеличилась.