Глава Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам оценочных процедур

12:39, 17 января 2017, ПАИ

15 февраля в 11:00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов организует Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие пройдет в Ситуационно-информационном центре ведомства (Москва, улица Садовая-Сухаревская, 16, 5 этаж). Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся: организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9, содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9, особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

В настоящее время вопросы уже принимаются по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru и на страницах Рособрнадзора в социальных сетях. Телефон для справок +7 (495) 608-61-77.

Добавим, во время встречи на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись онлайн-трансляция.