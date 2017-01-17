Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен

11:44, 17 января 2017, ПАИ

«Свой переход на работу в медиахолдинг рассматриваю как своего рода отправку из тыла на медийную передовую. В данном случае это не военные термины, воевать никто не собирается. Речь идёт о возможности оперативнее предпринимать необходимые в современной конкурентной среде действия», - заявил Александр Машкарин корреспонденту Псковского агентства информации.

Напомним, в понедельник, 16 января, губернатор Андрей Турчак сообщил о реформе медийного блока администрации Псковской области и переходе начальника регионального управления по связи и массовым коммуникациям Александра Машкарина на работу руководителем государственного предприятия «Медиа-холдинг Псковской области».

«Оптимизация штатного расписания в холдинге, о необходимости которой заявлено Андреем Турчаком, не должна повлиять на работу предприятия, - отметил Александр Машкарин. - Все проекты, которые ведутся или запланированы, продолжаются. Кроме того, подчеркну, что предстоящие сокращения практически не коснутся журналистов. Но вместе с тем я не исключаю определенные кадровые перестановки».

Все СМИ, которые работают в рамках холдинга, продолжают свою деятельность, подчеркнул он: «Безусловно, будем вместе с коллегами делать все, чтобы информационный, редакционный потенциал холдинга был раскрыт полнее».

«Ирина Назарова [предыдущий директор – ПАИ] и Максим Андреев [нынешний шеф-редактор – ПАИ] остаются работать в холдинге. Чтобы избежать ненужных домыслов: Ирина Валентиновна показала себя как достаточно эффективный руководитель, ежегодно увеличивая коммерческую прибыль предприятия при том, что за последние несколько лет бюджетная поддержка СМИ холдинга заметно уменьшилась. У нее огромный опыт работы в медийном пространстве. Ирина Назарова продолжит работу в топ-менеджменте медиахолдинга. В целом в этом направлении и продолжим двигаться, снижая нагрузку на государственный бюджет», - сказал Машкарин.

Напомним, в состав государственного медиахолдинга Псковской области входят Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда» и «Псковская правда Вече», региональные выпуски изданий «Комсомольская правда» и «Аргументы и Факты», а также две радиостанции - «Седьмое небо» и «Радио Дача».