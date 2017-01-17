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Общество

Прокуратура потребовала привести в порядок системы канализации домов по улице Пушкина в Новоржеве

Прокуратура Новоржевского района по обращению местных жителей провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что муниципальное предприятие «Энергоресурс» некачественно предоставляет коммунальную услугу по водоотведению.

Ремонтные и профилактические работы, направленные на содержание централизованных сетей инженерно-технического обеспечения в рабочем состоянии, не проводятся. В результате системы канализации домов по улице Пушкина в Новоржеве находятся в аварийном состоянии.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес директора МП «Энергоресурс» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

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