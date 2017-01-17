До конца недели псковичи могут подать заявку на конкурс «Сытый студент»

13:18, 17 января 2017, ПАИ

До 20 января псковичи могут подать заявку на конкурс «Сытый студент», сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре Пскова.

Конкурс состоится 25 января в ресторане Hansa. Участниками кулинарного поединка могут стать студенты средних и высших учебных заведений. Количество участников ограничено вместимостью помещения, поэтому необходимо поторопиться. Ведётся 10 команд по 4 человека.

Кулинарные соревнования «Сытый студент» стали традиционным мероприятием в честь Дня студента. Конкурс дает возможность студентам проявить свои кулинарные способности, смекалку и фантазию. Кроме того, уже второй год подряд мероприятие посвящено предстоящим в 2019 году Ганзейским дням.

Команды должны будут приготовить блюдо на средневековый лад из определенного заранее, но совсем не стандартного набора продуктов. На выполнение задания дается 30 минут. Готовые блюда должны соответствовать тематике «Лучший ганзейский шедевр» и будут оцениваться жюри по таким критериям как вкусовые качества, эстетика оформления и подача кулинарной композиции.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Молодежного центра и в официальной встрече конкурса «ВКонтакте». Дополнительную информацию можно получить по телефону 56-44-44.