0
13:05
18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
12:23
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков
11:31
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
09:27
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники
08:50
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5%
22:51
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
17:12
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
Еще новости
Общество

До конца недели псковичи могут подать заявку на конкурс «Сытый студент»

До 20 января псковичи могут подать заявку на конкурс «Сытый студент», сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре Пскова.

Конкурс состоится 25 января в ресторане Hansa. Участниками кулинарного поединка могут стать студенты средних и высших учебных заведений. Количество участников ограничено вместимостью помещения, поэтому необходимо поторопиться. Ведётся 10 команд по 4 человека.

Кулинарные соревнования «Сытый студент» стали традиционным мероприятием в честь Дня студента. Конкурс дает возможность студентам проявить свои кулинарные способности, смекалку и фантазию. Кроме того, уже второй год подряд мероприятие посвящено предстоящим в 2019 году Ганзейским дням.

Команды должны будут приготовить блюдо на средневековый лад из определенного заранее, но совсем не стандартного набора продуктов. На выполнение задания дается 30 минут. Готовые блюда должны соответствовать тематике «Лучший ганзейский шедевр» и будут оцениваться жюри по таким критериям как вкусовые качества, эстетика оформления и подача кулинарной композиции.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Молодежного центра и в официальной встрече конкурса «ВКонтакте». Дополнительную информацию можно получить по телефону 56-44-44.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
17 января 2017
18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков
17 января 2017
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков 3
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
17 января 2017
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники
17 января 2017
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники 2
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5%
17 января 2017
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5% 2
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
16 января 2017
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
16 января 2017
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии
16 января 2017
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии

Идет загрузка...