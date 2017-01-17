В январе псковичам придётся оплатить две квитанции за общедомовые нужды

11:53, 17 января 2017, ПАИ

В январе жителям Пскова придется платить за общедомовые нужды сразу по двум квитанциям: по той, которая придет от ресурсоснабжающей организации за декабрь, поскольку начисление происходило за прошедший месяц, и по оформленной по новым правилам от управляющей компании. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Агапова, ситуация с двумя квитанциями в январе сложилась только в одном муниципальном образовании региона – в Пскове.

Он также отметил, что в связи с новыми правилами платы за общедомовые нужды собственникам жилья в Псковской области нужно обратить внимание на энергоэффективные мероприятия, проведенные управляющими компаниями, например, проверить, установлены ли приборы на площадках — датчики движения, чтобы свет выключался. Кроме того, он призвал псковичей наблюдать за соседями, смотреть, кто проживает в квартирах.

Андрей Агапов добавил, что прогнозируется много обращений в ближайшее время, будут организованы телефоны, по которым можно обращаться за разъяснениями.

Он подчеркнул, что нормативы обеспечат прозрачность платежей, все будут понимать, какой объем ресурсов потребляют, кроме того, не будет перераспределения неплательщиков на добросовестных плательщиков. Именно этим нормативы полезны для потребителей, уверен Андрей Агапов.

Отметим, что с нормативами можно ознакомиться на сайте расчетного центра, также их можно посмотреть на сайте Госкомитета Псковской области по ЖКХ.