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Культура

Псковичей приглашают обсудить правду и вымысел в фильме «Викинг»

18 января в 16:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится открытая лекция «Древняя Русь и князь Владимир: историческая правда и художественный вымысел в фильме Андрея Кравчука «Викинг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Лекцию прочтет кандидат исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ, член клуба исторической реконструкции «Усадьба» Максим Колпаков.

Вход на мероприятие будет свободным. Телефон для справок 72-84-06.

Напомним, исторический художественный фильм «Викинг» режиссёра Андрея Кравчука в Роскино назвали самым кассовым за 2016 год. Уже в конце третьей недели проката он собрал 23,3 миллиона долларов.

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