25 февраля в Изборске отметят Масленицу
25 февраля в Изборске (Печорский район) 17-й раз отметят Масленицу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
По словам сотрудников музея, подготовка к «Изборской Масленице» уже началась.
«Музей-заповедник не может оставаться в стороне от праздника, о котором говорили: «Все распродай, а Маслену справляй!». Изборская масленица – это веселый, радостный праздник, проводы холодной зимы и надежда на сытый, удачный год! Встретим весну в Изборске! Весело и интересно будет всем – взрослым и детям!» - обещают сотрудники музея.