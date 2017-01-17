0
13:05
18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
12:23
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков
11:31
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
09:27
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники
08:50
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5%
22:51
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
17:12
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
Еще новости
Общество

25 февраля в Изборске отметят Масленицу

25 февраля в Изборске (Печорский район) 17-й раз отметят Масленицу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

По словам сотрудников музея, подготовка к «Изборской Масленице» уже началась.

«Музей-заповедник не может оставаться в стороне от праздника, о котором говорили: «Все распродай, а Маслену справляй!». Изборская масленица – это веселый, радостный праздник, проводы холодной зимы и надежда на сытый, удачный год! Встретим весну в Изборске! Весело и интересно будет всем – взрослым и детям!» - обещают сотрудники музея.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
17 января 2017
18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков
17 января 2017
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков 3
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
17 января 2017
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники
17 января 2017
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники 2
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5%
17 января 2017
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5% 2
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
16 января 2017
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
16 января 2017
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии
16 января 2017
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии

Идет загрузка...