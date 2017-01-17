Андрей Агапов: За управляющими компаниями Псковской области осуществляется надзор

12:46, 17 января 2017, ПАИ

За управляющими компаниями Псковской области постоянно осуществляется надзор, все они имеют лицензии, заявил исполняющий обязанности руководителя госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 17 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так Андрей Агапов прокомментировал опасения собственников жилья, касающиеся хищений средств в связи с переходом затрат на общедомовые нужды в состав платы за общедомовое имущество, так как в данной ситуации увеличилась роль управляющих организаций, которые будут направлять собранные средства в ресурсоснабжающие организации.

Председатель Общественного Совета при областном Комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов призвал псковичей принимать участие в обучающих семинарах Союза собственников недвижимости, на которых, в том числе, говорится об обязательствах управляющей компании перед жильцами многоквартирных домов.