Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков

12:23, 17 января 2017, ПАИ

Сегодня, 17 января, губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Турчак вместе почтил память защитников города и возложил цветы к Вечному огню. В церемонии принимали участие руководители Великих Лук, депутаты Псковского областного Собрания, Великолукской городской Думы, представители молодежных, общественных объединений и ветеранских организаций.

После церемонии возложения цветов глава региона отметил: «Великие Луки — это малый Сталинград. И какой ценой ценой досталась победа, помнят только ветераны, которые сегодня тут присутствуют. Хочу сказать, что город сегодня является нашей южной промышленной столицей. Мы постараемся сделать всё, чтобы город становился краше и в дальнейшем также радовал нас».

Напомним, оборона Великих Лук продолжалась 33 дня, в июле-августе 1941 года, но отстоять город не удалось. 25 августа 1941 года Великие Луки были оккупированы немецкими войсками. В ходе Великолукской операции, продолжавшейся с 13 декабря 1942 года по 17 января 1943-го, город был освобожден наступающими частями Советской армии.

В 2008 году Указом Президента РФ Великим Лукам было присвоено почетное звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками Родины в борьбе за свободу и независимость Отечества.