За минувшую неделю количество заболевших ОРВИ в Псковской области увеличилось на 41%

13:56, 17 января 2017, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области выявили 3 тыс. 371 заболевшего ОРВИ, в том числе 1 тыс. 596 – в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость ОРВИ по совокупному населению в области превышает недельный эпидемический порог на 48,2%, темп прироста по сравнению с предыдущей неделей оставляет 41,6%. В Пскове зафиксировано превышение недельного порога на 3,1%, заболевших стало больше на 30%.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области выявили у трёх человек грипп А, у одного - грипп В.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрировали 145 случаев острых кишечных инфекций, в областном центре - 53 случая ОКИ.