Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете

13:42, 17 января 2017, ПАИ

Сегодня, 17 января, на очередной сессии Печорского районного Собрания депутатов местные парламентарии единогласно приняли решение о внесении изменений в Устав муниципалитета, которые отменяют «двухглавую» систему управления районом.

Согласно утверждённым поправкам, теперь глава района будет избираться не из числа депутатов, а прямым всеобщим голосованием жителей сроком на 5 лет. При этом он будет работать на постоянной профессиональной основе в качестве руководителя главы администрации муниципалитета. Таким образом отдельная должность главы администрации фактически упраздняется.

Кроме того, принятые поправки изменяют принцип формирования законодательного органа района. Число депутатов сокращается с 17 до 15, при этом, если до этого все парламентарии избирались по партийным спискам, то отныне 5 из них будут избираться по одномандатным округам.

Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации нынешний глава района Сергей Васильев, данные положения будут распространяться уже на очередные выборов, которые намечены на сентябрь нынешнего года.

Добавим, ещё на предыдущей сессии депутаты приняли другие поправки в устав, которые сделали должность главы района оплачиваемой (штатной) уже сейчас. Это было связано с тем, что Сергей Васильев с 12 декабря 2016 года уволился с завода «Евро-Керамика», где трудился в должности главного инженера на протяжении всего срока своего пребывания в качестве главы муниципалитета, то есть с 2002 года.