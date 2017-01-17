0
13:58
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом
13:42
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете
11:44
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
12:28
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области
10:29
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета
16:24
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
18:59
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
Еще новости
Политика

Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете

Сегодня, 17 января, на очередной сессии Печорского районного Собрания депутатов местные парламентарии единогласно приняли решение о внесении изменений в Устав муниципалитета, которые отменяют «двухглавую» систему управления районом. 

Согласно утверждённым поправкам, теперь глава района будет избираться не из числа депутатов, а прямым всеобщим голосованием жителей сроком на 5 лет. При этом он будет работать на постоянной профессиональной основе в качестве руководителя главы администрации муниципалитета. Таким образом отдельная должность главы администрации фактически упраздняется.

Кроме того, принятые поправки изменяют принцип формирования законодательного органа района. Число депутатов сокращается с 17 до 15, при этом, если до этого все парламентарии избирались по партийным спискам, то отныне 5 из них будут избираться по одномандатным округам.

Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации нынешний глава района Сергей Васильев, данные положения будут распространяться уже на очередные выборов, которые намечены на сентябрь нынешнего года. 

Сергей Васильев

Добавим, ещё на предыдущей сессии депутаты приняли другие поправки в устав, которые сделали должность главы района оплачиваемой (штатной) уже сейчас. Это было связано с тем, что Сергей Васильев с 12 декабря 2016 года уволился с завода «Евро-Керамика», где трудился в должности главного инженера на протяжении всего срока своего пребывания в качестве главы муниципалитета, то есть с 2002 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом
17 января 2017
Псковский суд принял к рассмотрению заявление о признании событий 1993 года в Москве госпереворотом 10
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете
17 января 2017
Печорские депутаты проголосовали за возвращение единовластия в муниципалитете
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен
17 января 2017
Александр Машкарин: Редакционный потенциал государственного медиахолдинга должен быть усилен 20
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области
16 января 2017
Александр Машкарин возглавит Медиахолдинг Псковской области 19
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета
16 января 2017
Василий Краснов заявил о сложении полномочий председателя псковской коалиции непарламентских партий и выходе из губернаторского совета 4
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте
15 января 2017
Султан Хамзаев инициировал создание «горячей линии» для сообщений о коррупции в детско-юношеском спорте 2
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
12 января 2017
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года 8
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году
12 января 2017
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году 9

Идет загрузка...