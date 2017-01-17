Скорой помощи могут разрешить таранить мешающие автомобили

16:36, 17 января 2017, ПАИ

В Министерстве здравоохранения обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование Скорой помощи. Также рассматривается возможность разрешить машинам Скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой заместителя министра здравоохранения Татьяну Яковлеву.

Вопрос о пропуске Скорых поднялся в связи с тем, что 10 января в Петропавловске-Камчатском водитель иномарки не пропустила ехавший на экстренный вызов автомобиль медиков. Она и её спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского. В результате пациент, к которому ехали врачи, - 21-летний молодой человек - скончался.

«Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если Скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить Скорую, тем более реанимацию, которая идёт с сигнальными маячками», - подчеркнула Татьяна Яковлева.