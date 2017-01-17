Губернатор вместе с ветеранами спел песню «День Победы» в честь 74-й годовщины освобождения Великих Лук

14:06, 17 января 2017, ПАИ

Выставка «Фронтовой блокнот» открылась в краеведческом музее Великих Лук в рамках празднования 74-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны экспозицию посетил губернатор Псковской области Андрей Турчак, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Андрей Турчак напомнил, что Великие Луки называют «малым Сталинградом», и в годы войны город был практически стерт с лица земли — из 3,5 тысяч зданий только 300 остались полуразрушенными. «Сегодня здесь собрались те, кто приближал Великую Победу, кто восстанавливал город из руин, строил школы, больницы, развивал промышленность. Благодаря вам, дорогие наши ветераны, Великие Луки — наша южная столица, промышленная столица, город-донор. Мы постараемся сделать все, чтобы город становился еще лучше», — сказал губернатор и пожелал всем ветеранам здоровья, крепости сил и как можно дольше оставаться в строю.

Глава города Николай Козловский пожелал всем здоровья, мира, благополучия и добра. «Важно, чтобы новые поколения и наша молодежь знала и помнила великий подвиг земляков», — сказал он и выразил признательность ветеранам за помощь в воспитании подрастающего поколения.

Также к ветеранам обратились вице-спикер областного Собрания депутатов Валентин Каленский, генерал армии, почетный гражданин города Великие Луки Юрий Якубов и другие приглашенные.

Ветераны отметили, что для многих из них день освобождения Великих Лук от фашистских захватчиков как День Победы, и в честь этого события губернатор вместе с ветеранами спел одноименную песню.