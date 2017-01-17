Псковичам напомнили, как согреться после крещенского купания

15:21, 17 января 2017, ПАИ

В ГУ МЧС РФ по Псковской области напомнили, как согреться после крещенского купания в проруби. Информация размещена на сайте ведомства.

В частности, специалисты советуют не окунаться в прорубь голодными. Лучше слегка поесть за пару часов до этого. Особое внимание следует уделить одежде – она должна быть не только теплой, но и удобной – легко и быстро застегиваться, чтобы не замерзнуть после выхода из воды. «Не забудьте надеть шапку сразу после окунания. Хорошо прихватить с собой и резиновый коврик, на котором вы будете переодеваться. Возьмите какую-нибудь обувь, чтобы не идти по льду босиком – это далеко не каждому человеку под силу. Обувь должна быть нескользкой и легкоснимаемой. Можно взять шерстяные толстые носки, в которых можно дойти до проруби. Помните, что дорожка к проруби может быть скользкой: идите медленно и внимательно», - рекомендуют в управлении МЧС.

Сразу после купания следует согреть организм, это поможет избежать переохлаждения. Чтобы согреться, нужно как следует растереть себя полотенцем, переодеться в сухое белье (обязательно из натуральных, дышащих тканей) и выпить горячий чай. «У многих при словах «разогреться» и «согреться» возникают вполне однозначные ассоциации. Но их надо решительно гнать прочь: употребление алкоголя, как до, так и после ритуального купания в полынье крайне опасно для здоровья. Следует помнить, что алкоголь не греет. Он вызывает лишь временное расширение сосудов, которое дает ощущение тепла. Кроме того, это и дополнительная нагрузка на сердце. Такого «двойного» удара организм попросту может не выдержать», - предупредили псковичей.

При первых признаках переохлаждения – ознобе, синюшности кожных покровов, губ, боли в пальцах рук и ног – человеку необходимо немедленно оказать помощь. При легкой степени переохлаждения рекомендуется выполнить интенсивные физические упражнения. В случае среднего и тяжелого переохлаждения – растереть шерстяной тканью, сделать массаж всего тела. Затем тепло одеть, уложить в кровать. Согревание должно быть постепенным, чтобы не было резкого перепада температур.

При плохом самочувствии после купания надо немедленно обращаться к сотрудникам МЧС и дежурной медицинской бригаде. «Берегите себя, прислушивайтесь к своему организму и тогда купание в иордани принесёт только здоровье и радость!» - заключили в ведомстве.