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Общество

За неделю сотрудники псковского Роспотребнадзора составили 12 протоколов о нарушениях

За минувшую неделю сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области составили 12 протоколов об административных правонарушениях, выдали 2 предписания и 1 представление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 32 лабораторных (микробиологических) исследования воды и проверили 80 смывов, все пробы соответствуют требованиям. Также были исследованы 9 пищевых продуктов, 2 пробы оказались неудовлетворительными.

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