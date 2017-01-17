За неделю сотрудники псковского Роспотребнадзора составили 12 протоколов о нарушениях

15:41, 17 января 2017, ПАИ

За минувшую неделю сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области составили 12 протоколов об административных правонарушениях, выдали 2 предписания и 1 представление. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 32 лабораторных (микробиологических) исследования воды и проверили 80 смывов, все пробы соответствуют требованиям. Также были исследованы 9 пищевых продуктов, 2 пробы оказались неудовлетворительными.