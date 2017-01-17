В Пскове состоится Сретенский бал

16:57, 17 января 2017, ПАИ

19 февраля в Пскове состоится Сретенский молодёжный бал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском Молодёжном центре. Бал пройдёт при поддержке областного колледжа культуры имени Н. А. Римского-Корсакова и Управления культуры администрации Пскова.

Бал приурочен к православному празднику Сретенья Господня и Дню православной молодежи. Сретенье - это православный праздник в честь принесения младенца Иисуса в храм на 40-й день от рождения. Сретенье буквально означает встречу с Господом, со светом знания, а название бала «Сретенский» символизирует встречу людей в красивой атмосфере.

Цель Сретенского бала - приобщение участников к традиционным культурным способам проведения праздничных мероприятий и содействию общения православной молодежи. 20 пар будут танцевать вальс, менуэт, кадриль и польку. Аккомпанировать будет музыкальный сикстет Ильи Кричевского. Во время перерыва пройдёт литературный и игровой салоны, фотосессия. В перерывах бала, ребята могут показать свои таланты в пении и декламировании стихов.

По окончании Сретенского бала в зал будут приглашены все гости для танцев с участниками бала.

Вход на бал свободный при условии соблюдения дресс-кода: девушкам полагаются платья ниже колена, желательно из материала не слишком ярких тонов. Причёска не должна закрывать шею. Для юношей: тёмные туфли, брюки и светлая рубашка, пиджак приветствуется.

Сретенский бал состоится 19 февраля Городском культурном центре (площадь Победы,1) с 18:00 до 20:00. Справки по телефонам 56-37-07, 8-911-351-15-01.