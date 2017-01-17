Андрей Турчак: Реконструкция Великолукского театра должна завершиться не позднее августа

14:41, 17 января 2017, ПАИ

17 января в рамках рабочей поездки в город Великие Луки губернатор Псковской области Андрей Турчак оценил ход реконструкции театра. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона обратил внимание на то, все работы должны быть завершены к августу.

В сопровождении главы города Николая Козловского, председателя Госкомитета области по культуре Жанны Малышевой, руководителя компании-подрядчика ООО «СтройСистема» Анатолия Палкина губернатор осмотрел большую и малую сцены, гримуборные, коридоры и другие помещения театра. Анатолий Палкин доложил Андрею Турчаку, что в театре удалось решить проблему с пожарной безопасностью.

В ходе осмотра здания был затронут вопрос ремонта фасада. «Нужно готовить общее решение по колеровке, и по входной группе, по лестницам», - заметил Андрей Турчак. Он подчеркнул, что всю входную группу необходимо выполнить в едином концептуальном стиле и поручил провести эти работы в течение двух недель, а выбор колера обсудить со специалистами.

Кроме того, глава региона обратил внимание подрядчика на необходимость тщательно выбирать напольное покрытие для зала, чтобы не повторилась история Псковского академического театра драмы, где из-за неправильно подобранных материалов возникли проблемы со звуком.

Также поднималась тема ремонта старых кресел. По словам Жанны Малышевой, разница между покупкой новых и реставрацией старых – 800 тысяч рублей. Она предложила для более точного подсчёта стоимости работ отремонтировать сначала одно кресло. Также реставрации подлежат 150 старых балясин лестницы.

Напомним, капитальный ремонт театра в Великих Луках идет в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)». Цена контракта составляет 308 млн рублей. Работы на объекте начались в феврале 2016 года и должны завершиться к сентябрю 2017 года.

В прошлом году на объекте были выполнены земляные демонтажные, общестроительные и электромонтажные работы, заменены кровля, оконные блоки, системы отопления и вентиляции, произведено устройство теплового пункта, поставлено звуковое оборудование и освещение. Кроме того, подрядчик устранил появившиеся в ходе ремонта замечания: в фойе перенесены настенные ящики, водопроводные трубы утоплены в бетон.

После ремонта на сцене Великолукского театра появится специальный поворотный круг.