0
13:05
18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
12:23
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков
11:31
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
09:27
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники
08:50
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5%
22:51
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
17:12
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
Еще новости
Общество

21 января можно будет бесплатно посетить псковскую квартиру Ленина

21 января в музее-квартире Владимира Ленина состоится день открытых дверей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника. С 11:00 до 17:00 квартиру можно будет посетить бесплатно.

Эта акция приурочена к 93-й годовщине смерти Ленина.

Музей-квартира В. И. Ленина располагается в доходном доме купца Чернова на бывшей улице Архангельской (ныне улица Ленина, 3), на третьем этаже в квартире провизора Лурьи. Здесь в 1900 году Ленин снимал комнату.

Мемориальный музей был открыт 22 января 1930 года. В годы Великой Отечественной войны музей был разрушен, как и дом, в котором он находился.

К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина (в 1970 году) восстановлена планировка квартиры. Экспозиция дополнена предметами бытовой обстановки, подлинными вещами семьи Ульяновых.

С 2001 года в музее можно познакомиться с жизнью Псковской губернии и Пскова в конце XIX – начала XX вв. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
17 января 2017
18 января в Пскове состоится мастер-класс вице-президента Российской гильдии риелторов
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков
17 января 2017
Андрей Турчак почтил память освободителей Великих Лук от фашистских захватчиков 3
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
17 января 2017
В Псковской области вступили в силу новые правила платы за общедомовые нужды
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники
17 января 2017
Псков вошёл в ТОП-15 городов, наиболее популярных у иностранных туристов в новогодние праздники 2
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5%
17 января 2017
В 2016 году потребление электроэнергии в Псковской области увеличилось почти на 5% 2
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
16 января 2017
В Великих Луках прошёл праздничный вечер, посвящённый 74-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
16 января 2017
Скидки свыше 40% на услуги предлагают в сервисном центре «Псков-Лада»
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии
16 января 2017
Владимир Путин установил День войск национальной гвардии

Идет загрузка...