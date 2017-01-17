21 января можно будет бесплатно посетить псковскую квартиру Ленина

15:25, 17 января 2017, ПАИ

21 января в музее-квартире Владимира Ленина состоится день открытых дверей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника. С 11:00 до 17:00 квартиру можно будет посетить бесплатно.

Эта акция приурочена к 93-й годовщине смерти Ленина.

Музей-квартира В. И. Ленина располагается в доходном доме купца Чернова на бывшей улице Архангельской (ныне улица Ленина, 3), на третьем этаже в квартире провизора Лурьи. Здесь в 1900 году Ленин снимал комнату.

Мемориальный музей был открыт 22 января 1930 года. В годы Великой Отечественной войны музей был разрушен, как и дом, в котором он находился.

К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина (в 1970 году) восстановлена планировка квартиры. Экспозиция дополнена предметами бытовой обстановки, подлинными вещами семьи Ульяновых.

С 2001 года в музее можно познакомиться с жизнью Псковской губернии и Пскова в конце XIX – начала XX вв.