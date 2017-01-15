За неделю саперы Западного военного округа обезвредили более 130 взрывоопасных предметов

15:13, 17 января 2017, ПАИ

За неделю саперы Западного военного округа отработали восемь заявок на разминирование взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, большинство опасных находок обнаружили в Псковской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Воронежской областях.

В ходе работы специалисты обезвредили и вывезли на специализированные полигоны более 130 артиллерийских снарядов, мин, гранат и инженерных боеприпасов. Качество способов обнаружения и обезвреживания ВОП возросло благодаря оснащению инженерных подразделений ЗВО современными комплексами и системами, которые позволяют находить и классифицировать металлические предметы даже незначительного размера и находящиеся на значительной глубине, отметили в Минобороны.

За прошлый год минно-розыскные подразделения округа обнаружили и уничтожили 18 тыс. 831 ВОП, что более чем на 6 тыс. превышает показатель 2015 года.