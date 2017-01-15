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За неделю саперы Западного военного округа обезвредили более 130 взрывоопасных предметов

За неделю саперы Западного военного округа отработали восемь заявок на разминирование взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, большинство опасных находок обнаружили в Псковской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Воронежской областях.

В ходе работы специалисты обезвредили и вывезли на специализированные полигоны более 130 артиллерийских снарядов, мин, гранат и инженерных боеприпасов. Качество способов обнаружения и обезвреживания ВОП возросло благодаря оснащению инженерных подразделений ЗВО современными комплексами и системами, которые позволяют находить и классифицировать металлические предметы даже незначительного размера и находящиеся на значительной глубине, отметили в Минобороны.

За прошлый год минно-розыскные подразделения округа обнаружили и уничтожили 18 тыс. 831 ВОП, что более чем на 6 тыс. превышает показатель 2015 года.

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