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До -11 градусов обещают псковские синоптики 18 января

18 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит  от -6 до -11 градусов, днем – от  -2 до -7.

Атмосферное давление высокое.

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