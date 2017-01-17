До -11 градусов обещают псковские синоптики 18 января

18:03, 17 января 2017, ПАИ

18 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -11 градусов, днем – от -2 до -7.

Атмосферное давление высокое.