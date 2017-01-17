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Культура

Выставка фресок храма в Мелетово откроется в псковской галерее

18 января в 18:00 в Пскове в Выставочном зале регионального отделения Союза художников откроется выставка «Живопись Мелетова в созвездии памятников древнерусской фрески». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы экспозиции. 

Выставка посвящена церкви Успения Богородицы в деревне Мелетово Карамышевской волости Псковского района. В зале будут представлены копии фресок, которыми расписаны стены храма, живописные работы с изображением храма, окружающей природы Мелетова, а также фотографии  с изображением фресок Довмонтова города.

Вход свободный. Выставка продлится до 29 января. Организаторами выступают Союз художников, НКИЦ имени Волошина, при поддержке Госкомитета Псковской области по культуре и Псковского музея-заповедника. 

21 января в 13:00 состоится экскурсия по выставке,  26 января - лекция о мелетовском храме. Оба мероприятия проведёт искусствовед Тамара Шулакова. Запись по телефону 8-951-756-06-30.

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